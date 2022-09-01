О чем будут беседовать с челябинскаими школьниками во время «Разговоров о важном»

В этом учебном году школьников ждут нововведения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 сентября в российских школах начинаются нововведения. Одно из таких — «Разговор о важном». По сути, это классный час, во время которого школьники будут беседовать с учителями. В каком формате будет проходить новый урок, в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95.3 FM) рассказала первый замминистра образования Челябинской области Елена Коузова.

— Это просветительский час, когда можно обсудить текущие проблемы, поговорить о задачах и ситуациях, которые волнуют детей, — рассказала Елена Коузова КП-Челябинск. — Понятно, что все это будет происходить по-разному, в зависимости от возраста учеников. Со старшеклассниками можно откровенно говорить и о политике, об экономике, о выборе профессии, о том, что их ждет в будущем, куда пойти учиться, поговорить об истории страны, знакомых событиях и людях.

Елена Коузова отметила, что вести этот урок будут не только классные руководители. Допускается приглашение других учителей и даже гостей, которые не работают в школах.

Кроме этого, каждый понедельник будет начинаться с линейки, на которой будет звучать гимн Российской Федерации.

— В каждой школе, техникуме и колледже будут поднимать флаг и исполнять гимн. Тем самым мы будем начинать отчет новой учебной неделе, — добавила Коузова. — На линейке будут ставить задачи на неделю, отмечать тех, кто отличился, а также говорить о значимых событиях.

В этом году министерство просвещения решило запретить школьникам использовать смартфоны на уроках. Как будет действовать этот запрет, читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru