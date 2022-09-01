Жители Полетаево смогут принять участие в экологическом празднике с конкурсами и подарками

Фото: Полигон ТБО

«Разделяй, сохраняй, создавай!» – так называется масштабный экологический праздник, который состоится 24 сентября в поселке Полетаево. Он объединит сразу два тематических мероприятия: акцию по сбору раздельному сбору отходов и творческий экоконкурс. Участники сбора будут соревноваться в количестве и видах рассортированного вторсырья – стекла, жести, бумаги и пластика.

А талантливые мастера предоставят на суд конкурсной комиссии эко-украшения собственного изготовления, выполненные из материалов, которые обычно оказываются в мусорном ведре. Авторы, которым удастся дать старым вещам самую красивую «вторую жизнь», получат ценные призы и памятные грамоты. Старания участников акции «Разделяй и сохраняй!» тоже будут вознаграждены по достоинству.

Чтобы стать участником акции «Разделяй и сохраняй!» и конкурса «Эко-украшение», нужно соблюсти два обязательных условия – проживать в Полетаевском сельском поселении и, конечно, стремиться сделать мир хотя бы чуточку чище!

Фото: Полигон ТБО

Ограничений для приверженцев раздельного сбора бытовых отходов почти нет. Чем больше полезного вторсырья они принесут на взвешивание в день акции, тем выше вероятность занять призовое место. Фракции, которые можно будет сдать на площадке мероприятия: любая макулатура, стекло, металл (алюминий, жестяные банки), пластик. Внимание! Не будет приниматься: мокрая макулатура и бой стекла, батарейки и аккумуляторы, а также аэрозольные баллончики.

Творческий горизонт участников «Эко-украшение» также не ограничен – можно смастерить аксессуар любого типа, размера, формы и цвета. Это может быть браслет, брошь, колье или функциональный брелок. Но, для хендмейда придется использовать только бывшие в употреблении предметы, а еще лучше – то, от чего люди обычно избавляются – фантики, упаковка, пластик, старые газеты и тому подобное. Одним словом, мусор. Главное – обладать нестандартным мышлением и эстетическим чутьем.

Разделяете отходы и любите рукоделие? Тогда можете удвоить шансы на победу и принять участие сразу в двух конкурсах. Тем более, что организаторы мероприятия рассказали: призовых номинаций снова будет много – полезных подарков хватит всем.

«Опыт прошлых мероприятий показал, что жители Полетаево принимают участие не ради подарков. Главная мотивация, все-таки, это экологическая осознанность и ответственное отношение к природе. Полетаевцы сортируют и собирают бутылки, банки, картон для того, чтобы сделать родной поселок уютнее и чище. И нам, в свою очередь, хочется отметить и наградить таких людей. А еще полетаевцы люди очень творческие – они умеют превращать старые вещи в новые и эксклюзивные. Прошлые конкурсы пестрили изделиями невероятной красоты, было очень тяжело выбрать одного победителя. Поэтому и в этот раз будет около 20 призовых номинаций в двух конкурсах. Награду получат и лучшие участники акции по раздельному сбору, так и авторы лучших украшений», – рассказали на Полигоне ТБО.

Напомним, первая акция по раздельному сбору отходов в Полетаево состоялась в июне 2019 года и сразу получила широкий отклик среди жителей. Тогда участие приняли 250 человек, которым удалось собрать более 300 кг вторичного сырья. В июне 2022 года полетаевцы сдали 1,5 тонны вторсырья – такой показатель пока что является рекордным.

Оба мероприятия были инициированы и организованы при поддержке ООО «Полигон ТБО» и Дворца культуры пос. Полетаево. Все собранные рассортированные отходы были направлены на дальнейшую переработку.

Приглашаем жителей Полетаевского сельского поселения принять участие в масштабном экологическом празднике!

Фото: Полигон ТБО

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ознакомиться с правилами участия и Положением акции «Разделяй и сохраняй», а также творческого конкурса «Эко-украшение» можно по ссылке.

Акция по раздельному сбору мусора, финал творческого конкурса, а также награждение призеров состоятся 24 сентября 2022 г. Место проведения: Дворец культуры в Полетаево. За самыми актуальными новостями экологического праздника можно следить в официальных группах Полигона ТБО vk.com/poligontbo74 и Дворца культуры Полетаево vk.com/dkpoletaevo.

Заявку на участие необходимо направить до 16 сентября 2022 года на почту: mashutkapa@mail.ru или предоставить информацию на бумажном носителе непосредственно во Дворец культуры поселка Полетаево.

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