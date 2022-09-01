В Ленинском районе Челябинска на три дня закроют движение трамваев

Трамваи в Ленинском районе будут курсировать по измененным маршрутам

В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина. Что касается автомобилистов, то для них на участке ограничат проезд. Как сообщили в городской администрации, на перекрестке будет вестись ремонт трамвайных путей с 24:00 часов 2 сентября до 6:00 часов 5 сентября.

— Для удобства пассажиров организуют движение трамвая-челнока по улице Дзержинского на участке от остановки «Кинотеатр «Аврора» до остановки «Завод Электромашина» в обе стороны по северному пути со всеми остановками, — рассказали в мэрии.

В выходные трамваи № 18 и № 22 станут курсировать по измененным маршрутам – они будут ездить до кольца «Харлова». Трамвай №12 временно отменяется.

Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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