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Общество1 сентября 2022 13:47

В Челябинске на трамвайных маршрутах №17 и №20 начали курсировать вагоны с кондиционерами и Wi-Fi

Все новые трамваи сделаны на Усть-Катавском вагоностроительном заводе
Ян Стоев
Ян Стоев
Пока что на линии работают четыре трамвая, еще шесть сейчас проходят техническую настройку

Пока что на линии работают четыре трамвая, еще шесть сейчас проходят техническую настройку

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые низкопольные вагоны начали курсировать в День знаний по маршрутам №17 и №20. Они оснащены Wi-Fi и кондиционерами с функцией очистки и обеззараживания воздуха. Об этом сообщает издание Hornews.com со ссылкой на региональный Миндортранс.

Всего на линию было выведено четыре трамвая, еще шесть сейчас проходят техническую настройку. Как она будет завершена, то и эти вагоны запустят на маршруты.

Еще 20 трамваев планируется привезти в Челябинск до конца текущего года. Все они сделаны на Усть-Катавском вагоностроительном заводе по специальному заказу.

В скором времени дополнительные трамваи появятся также на популярных маршрутах №15 и №22. В будние дни на рейс №15 «ЧТЗ – Чичерина» пустят пять двухвагонных трамваев, а на маршрут №22 «Чичерина – Чистопольская» – 17.

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