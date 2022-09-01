В Челябинске на трамвайных маршрутах №17 и №20 начали курсировать вагоны с кондиционерами и Wi-Fi

Пока что на линии работают четыре трамвая, еще шесть сейчас проходят техническую настройку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые низкопольные вагоны начали курсировать в День знаний по маршрутам №17 и №20. Они оснащены Wi-Fi и кондиционерами с функцией очистки и обеззараживания воздуха. Об этом сообщает издание Hornews.com со ссылкой на региональный Миндортранс.

Всего на линию было выведено четыре трамвая, еще шесть сейчас проходят техническую настройку. Как она будет завершена, то и эти вагоны запустят на маршруты.

Еще 20 трамваев планируется привезти в Челябинск до конца текущего года. Все они сделаны на Усть-Катавском вагоностроительном заводе по специальному заказу.

В скором времени дополнительные трамваи появятся также на популярных маршрутах №15 и №22. В будние дни на рейс №15 «ЧТЗ – Чичерина» пустят пять двухвагонных трамваев, а на маршрут №22 «Чичерина – Чистопольская» – 17.

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