Челябинские школьники рассчитывают получать на подработках 15 тысяч рублей

В основном подработку ищут школьники в возрасте от 14 до 17 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Челябинские школьники хотят получать на подработках в среднем 15 тысяч рублей. Кроме того, часть из них готова трудиться за деньги в течение всего учебного года. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы hh.ru.

Этим летом резюме в поисках заработка сделали 5,2 тысяч челябинских школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Больше всего их интересовала работа курьером (13,5%), промоутером (12,6%), продавцом (10,5%), официантом/барменом (8,2%) и упаковщиком (6,9%). Также популярностью среди юных соискателей пользовалась вакансии менеджера по продажам и кредитного специалиста. А вот меньше всего их интересовала работа грузчиком.

Всего в Челябинской области 800 школьников хотят подрабатывать в течение учебного года. По всей России таких более 29 тысяч. В основном подростков интересует работа только в летний период.

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