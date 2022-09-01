На северо-западе Челябинска изменятся маршруты автобусов из-за велопарада

Автобусы будут курсировать в объезд в период проведения велопарада Фото: Андрей АБРАМОВ

На северо-западе Челябинска в воскресенье, 4 сентября, будет проходить велопарад. Из-за мероприятия поменяются маршруты автобусов № 2, 8, 16, 23, 31, 60с и 158К. Об этом сообщили в региональном Миндортрансе.

Автобусы будут ездить объездными путями с 9:30 до 13:00. После этого они вернутся на прежние маршруты. Приводим список, как осуществляется движение автобусов в период проведения велопарада.

№ 2 «Мехколонна – Худякова – Университетская Набережная – Чичерина – Братьев Кашириных - С. Юлаева - 250-летия Челябинска - Татищева - Петра Столыпина»

№ 8 «Мамина – Братьев Кашириных – Чичерина – Университетская Набережная – Благодатово»

№ 16 «ЧМК – Братьев Кашириных – Чичерина – Университетская Набережная – Академика Сахарова – Братьев Кашириных – Плотина – Худякова – ЮУрГУ»

№ 23 «47-й микрорайон –Чичерина – Университетская Набережная – Академика Сахарова – Братьев Кашириных – Плотина – Худякова – ТК Кольцо»

№ 31 «ЧМК – Чичерина – Университетская Набережная - Благодатово»

№ 60с «Сад Надежда – Чичерина – Университетская Набережная – Академика Сахарова – Братьев Кашириных – Лыжных Батальонов – Сад Вишневый»

№ 158к «Чичерина – Университетская Набережная – Академика Сахарова – Братьев Кашириных – Лыжных Батальонов – Белый хутор».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru