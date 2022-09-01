В Челябинске инспекторы ДПС увезли школьника с линейки в больницу

Инспекторы ДПС Дмитрий Храмов и Иван Мажар. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Челябинские инспекторы ДПС увезли в больницу ребенка, которому стало плохо на школьной линейке. Его доставили на служебной машине в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Все произошло возле образовательного центра №3 на улице Салютной. К дежурившим инспекторам ДПС Дмитрию Храмову и Ивану Мажару обратилась за помощью женщина. Она сообщила, что ее ребенку стало плохо на школьной линейке. Инспекторы ДПС, не дожидаясь скорой помощи, посадили мальчика и его маму в патрульную машину и доставили в больницу №8.

В первый день осени в Челябинске установилась 30-градусная жара. Во время линеек школьникам и их родителям приходилось покидать парадный строй и искать спасения в тени стен и деревьев. И это не первый случай, когда детям становилось плохо.

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