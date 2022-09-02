В Челябинске устроили сплав по реке Миасс

Фото: Центр развития и туризма «Дух Свободы» / ВКонтакте

Читатель «Комсомолки» запечатлел на видео, как группа туристов сплавляется по реке Миасс прямо в центре города. Группа отдыхающих на трех катамаранах плыли в районе «Мегаполиса» в сторону цирка.

Оказалось, что подобные заплывы устраивают турфирмы. Маршрут примерно такой: ТРК «Родник», Исторический музей, цирк. Стоит такое удовольствие около 900 рублей.

Кстати, не так давно река Миасс стала поводом для проверки прокуратуру. В ведомство пришел запрос из-за очистки водоема, который недавно снова зарос водорослями.

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