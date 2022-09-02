Челябинская область вошла в антирейтинг травмоопасных регионов для школьников

Часто дети получают травмы во время занятий спортом Фото: Евгения ГУСЕВА

Челябинская область вошла в антирейтинг российских регионов по травмоопасности для школьников. Как указано в исследовании Страхового Дома ВСК, более 2 процентов от всех страховых происшествий приходится на детей школьного возраста.

— В антирейтинг вошли Удмуртия (5%) Башкортостан (4%), Приморский край (3%), Челябинская область (2%), Белгородская область (2%). Самым безопасным для школьников регионом по данным ВСК стала Ленинградская область (не более 0,02% страховых случаев), — указано в исследовании.

Чаще всего школьники получают травмы во время спортивных игр, уроков физкультуры, а также из-за неудачных падений в школе. За помощью дети обращаются в апреле, марте и январе.

Кстати, челябинские подростки активно ищут себе подработки. Школьники хотят получать на них в среднем 15 тысяч рублей и готовы работать в течении всего учебного года.

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