Из Челябинской области уходит жаркая погода

Погода ухудшится на выходных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 сентября — последний жаркий день в Челябинской области. По прогнозу синоптиков, сегодня в регионе температура будет держаться в районе +30 градусов.

— 2 сентября в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура будет держаться в районе от +31 до +36 градусов, — указано в прогнозе гидрометцентра.

При этом, уже на выходных погода резко ухудшится. Уже 3 сентября температура упадет до +24 градусов, а 4 сентября столбик термометра будет держаться в районе от +16 до +21 градуса.

Кстати, из-за аномально жаркой погоды в Челябинской области уже пострадали школьники. Ребенку на линейке в честь Дня знаний стало плохо и его увезли в больницу на машине ДПС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru