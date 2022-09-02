«Ford сложился пополам»: в Челябинской области машина врезалась в дерево, водитель погиб

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Водитель погиб в страшном ДТП в Аргаяшском районе в ночь на 2 сентября. На дороге Кулуево-Айбатово Ford Fusion съехал в кювет и врезался в дерево.

— Удар был такой силы, что Ford сложился пополам, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

40-летний водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Мужчина погиб на месте аварии.

Чтобы разобрать искореженную иномарку и достать оттуда тело погибшего, потребовались усилия спасателей и нескольких расчетов пожарной охраны. С помощью гидравлического инструмента машину сначала сняли со ствола дерева, и только потом получилось вытащить тело водителя

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Сотрудники полиции сейчас выясняют причины аварии.

— Сотрудниками полиции установлено, что водитель имел водительский стаж 21 год, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 3 раза, — рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

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