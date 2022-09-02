На МСП.РФ почти в 1,5 раза расширен список доступных с 50-процентной скидкой программных продуктов

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На Цифровой платформе МСП.РФ расширен перечень российских разработчиков и программных продуктов, доступных малому и среднему бизнесу со скидкой 50%. Список ПО увеличился почти в 1,5 раза. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) провел очередной отбор производителей и программ, покупку которых субсидирует государство. Таким образом, представителям малого и среднего бизнеса теперь доступны более 110 программных продуктов порядка 40 российских разработчиков.

На Цифровой платформе представлены сервисы и услуги, наиболее востребованные бизнесом. При этом в условиях санкций и ухода с нашего рынка части иностранных компаний доступность программного обеспечения — одна из важнейших тем для предпринимателей. В ряде случаев это вообще вопрос выживания. Поэтому на МСП.РФ сервис покупки ПО со скидкой постоянно расширяется. В настоящее время на Цифровой платформе подходящие программы могут найти компании из сфер розничной торговли, бытовых и гостиничных услуг, туризма, автомобильного и ресторанного бизнеса, медицины, транспорта и логистики, строительства и других.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Покупка ПО со скидкой 50%» на Цифровой платформе МСП.РФ, не требуются дополнительные документы. Единственное условие — предприниматель должен быть включен в Единый реестр МСП. С момента запуска данным сервисом воспользовались уже более 500 раз, объем заявок с учетом скидки на ПО составил 9 млн рублей.

Для покупки отечественных программ за 50% цены необходимо авторизоваться на МСП.РФ через «Госуслуги», выбрать нужное ПО и отправить заявку. В течение трех дней с предпринимателем свяжется разработчик конкретного продукта, чтобы завершить оформление покупки со скидкой. Для удобства пользователей на Цифровой платформе действует подбор ПО в зависимости от вида деятельности.

Напомним, программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса была запущена в 2021 году и реализуется Минцифры России и Российским фондом развития информационных технологий. Она позволяет покупать облачное ПО отечественных производителей вдвое дешевле их рыночной цены. Скидка предоставляется за счет возмещения затрат разработчикам ПО из федерального бюджета.