В Челябинской области мать шестерых детей за неделю обокрала шесть супермаркетов

В магазинах многодетную мать интересовали в основном алкогольные напитки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Троицке Челябинской области мать шестерых детей за неделю шесть раз пыталась обворовать сетевые супермаркеты. Из магазинов женщина выносила спиртные напитки и парикмахерские принадлежности. Всякий раз ее ловили сотрудники торговых точек.

Примечательно, что магазины 43-летняя горожанка стала обходить в перерыве между двумя судами за предыдущие совершенные ей кражи. А до того, осенью прошлого года женщину судили за мелкое хищение.

Все алкогольные напитки и принадлежности для ухода за волосами, на которые покусилась женщина, стоили меньше 2,5 тыс. рублей, поэтому действия многодетной матери снова квалифицировали как мелкое хищение.

Как рассказали в пресс-службе Троицкого городского суда, горожанку приговорили к году и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Добавим, детей женщина растит вместе с мужем. Один ребенок в семье старше 14 лет, а остальные пятеро — младше.

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