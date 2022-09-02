Челябинские общественники поблагодарили полицейских за охрану порядка в День знаний

Весь гарнизон челябинской полиции был переведен на усиленный вариант несения службы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Депутат Челябинской городской Думы Кирилл Матвеев поблагодарил сотрудников полиции за добросовестную службу и огромный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности на территории города Челябинска в период проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний:

— Гарнизон Челябинской полиции ответственно подошёл к решению поставленных задач, их реализация была выполнена на высоком профессиональном уровне. Были приняты беспрецедентные меры по обеспечению охраны порядка и общественной безопасности. Вы полностью контролировали ситуацию, своевременно реагировали на любые нештатные ситуации, чтобы не допустить нарушений законодательства.

Кирилл Матвеев обратил внимание, что челябинскими полицейскими заблаговременно был реализован комплекс оперативно-профилактических мероприятий, который позволил в полной мере выполнить поставленные перед правоохранительными органами задачи. В этих целях весь гарнизон челябинской полиции был переведен на усиленный вариант несения службы. Все образовательные учреждения города, а также прилегающие к ним территории, были обследованы кинологами с применением служебных собак, после чего взяты под круглосуточную охрану.

— Особое внимание по требованию начальника главного управления генерала Михаила Скокова в этот раз было уделено организации безопасности дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД были приняты меры на недопущение несанкционированных парковок автотранспорта и обеспечение максимальной безопасности на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий, проверены все автотранспортные организации, уполномоченные на перевозку детских групп. Кроме того, на пешеходных переходах и автомобильных дорогах, прилегающих к территориям школ, дежурили сотрудники Госавтоинспекции.

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