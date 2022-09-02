В Челябинской области уже больше 350 тысяч человек заболели коронавирусом

На больничном сейчас более 7 тыс. южноуральцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области продолжает стремительно расти заболеваемость Covid-19. За последний день в регионе зарегистрировали 690 новых случаев коронавируса — на 12 больше, чем накануне. Среди новых заболевших 23 школьника.

По данным регионального министерства здравоохранения к 2 сентября, от коронавируса лечатся 7 097 южноуральцев. За сутки трое пациентов умерли от ковидной пневмонии.

А за все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 350 012 жителей Челябинской области.

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