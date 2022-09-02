ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» организует мастер-класс по созданию уникального торгового предложения

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В среду, 7 сентября, в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» состоится бесплатное обучение для бизнеса. О том, как создать уникальное торговое предложение, привлекающее внимание клиентов и отстраивающее от конкурентов, расскажет бизнес-тренер, автор образовательных программ Антон Жеряков.

«Для Челиндбанка стало традицией проводить обучающие семинары, мастер-классы. Мы помогаем бизнесу не только в удобном банковском обслуживании, но и создаем условия для взаимного обмена опытом, генерации новых идей и, как результат, развития предпринимательства в Челябинской области, ведь это часть нашего мировоззрения. Мы рады быть звеном, объединяющим представителей бизнес-сообщества!» – отметила начальник управления корпоративного бизнеса и международных расчетов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Татьяна Скурлатова.

Участники мастер-класса узнают:

• Что такое УТП?

• Какие задачи должно решать хорошее УТП?

• Восемь сценариев создания УТП

• Методы усиления внимания к УТП

Каждый участник мероприятия получит базовые знания для создания уникального торгового предложения, посмотрит на свой бизнес со стороны в результате мозгового штурма и сможет ответить на вопрос: «А что на самом деле важно для моего клиента?».

Дата и время: 7 сентября с 11:00 до 14:00

Место проведения: г. Челябинск, ул. Красная, 11, 3-й этаж

Требуется предварительная регистрация по телефонам: (351) 239-76-43, (351) 239-83-95 или по электронной почте: e.i.korik@chelindbank.ru.

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