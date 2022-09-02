Там можно оставаться весь день: в Челябинске создали первый в России класс для школьников с диабетом

Фото: комитет по делам образования администрации Челябинска

В лицее №95 в Челябинске появился специализированный класс, в котором будут учиться дети с сахарным диабетом первого типа, а также с другими заболеваниями, требующими регулярного медицинского контроля.

Учеников с диабетом решили не записывать в обычные классы, а выделить в отдельную группу. За состоянием детей ежедневно будут наблюдать тьютор и медработник. В школьной столовой для учеников спецкласса разработали особое меню.

— Дети смогут без ограничений находиться в школе в режиме полного дня, — сообщили в мэрии Челябинска.

Там добавили, что в будущем и в других челябинских школах собираются создать отдельные классы для детей с особенностями здоровья. В детских садах №17 и №194 уже работают спецгруппы для малышей с сахарным диабетом.

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