В Челябинске передумали перекрывать движение по проспекту Ленина

Будет закрыта одна полоса в сторону центра. Фото: google.com/maps

В Челябинске не будут полностью перекрывать движение по проспекту Ленина в районе Центрального рынка, где идет ремонт теплотрассы. Коммунальщики ограничатся перекрытием крайней правой полосы в сторону центра города с 21:00 2 сентября до 06:00 5 сентября.

— Специалисты смогли найти техническое решение, которое позволит заменить тепловую сеть, не вскрывая проезжей части дороги по проспекту Ленина, — сообщили в УСТЭК, заверив, что это никак не повлияет на качество ремонта. — Все работы на тепломагистралях пройдут в строгом соответствии с требованиями технических регламентов.

Инфографика: АО «УСТЭК-Челябинск»

Схему движения на время ограничений уже согласовали с ГИБДД.

— Тем не менее, теплоэнергетики рекомендуют автомобилистам соблюдать правила скоростного режима, обращать внимание на предупреждающие дорожные знаки. Жителям и гостям города во время прогулок соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи участков ремонта тепловых сетей, особое внимание уделить детям, — напомнили коммунальщики.

Обновление теплотрассы идет по улице III Интернационала. Это самые длительные работы теплосетевиков. Ремонт здесь не проводился с начала 90-х.

— К началу отопительного периода на место изношенных конструкций компания уложит порядка 1 километра магистральных стальных труб высокой заводской готовности с тепловой изоляцией из пенополиуретана, — рассказали в УСТЭК. — Новые трубы имеют заводскую гарантию около десяти лет и срок службы порядка трёх десятилетий. А это большой плюс не только в пользу работы теплоэнергетиков, но и надежности теплоснабжения города.

А вот ограничение движения по второму участку — по улице III Интернационала в районе дома № 27/1 по проспекту Ленина — остается в силе. На две недели, с 21:00 2 сентября до 22:00 15 сентября жителями ближайших домов придется искать объезд.

КСТАТИ

О возможных повреждениях, отсутствии ограждений возле ремонтных участков можно сообщить по телефону +7 (351) 246-40-00.

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