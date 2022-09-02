В Челябинской области сделать прививки от гриппа и Covid-19 можно в ДК, ТРК и даже в парке

В выходные челябинцы смогут вакцинироваться в ТРК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области работают пункты бесплатной вакцинации от гриппа и коронавируса. Заболеваемость Covid-19 в регионе стремительно растет, только за последний день обнаружили 690 новых случаев инфекции. Грипп еще не свирепствует, но по прогнозам экспертов, в 2022 году он может распространяться активней, чем годом раньше.

Как рассказали в областном министерстве здравоохранения, вакцинироваться от обоих инфекций можно в поликлиниках по месту жительства, а также в дополнительных прививочных пунктах.

В Челябинске желающих привиться ждут в ГКБ №1 с 8:00 до 20:00 по будням и с 9:00 до 15:00 в выходные, а также в медпункте железнодорожного вокзала каждый день с 10:00 до 19:00.

В пятницу 2 сентября прививочный пункт откроется в ДК ЧМК. Он будет работать с 15:00 до 18:00.

В субботу 3 сентября медики с наборами вакцин будут ждать горожан с 10:00 до 14:00 в ТРК «Алмаз» и с 11:00 до 15:00 в ТРК «Горки».

В ТРК «Фокус» прививочный пункт в субботу будет открыт с 11:00 до 14:00.

Прививки челябинцы смогут сделать даже в парке имени Гагарина с 11:30 до 17:00 3 сентября.

В ТРК «Алмаз» медики будут ждать горожан также 4 сентября с 10:00 до 14:00.

А вот график работы прививочных пунктов с указанием имеющихся там вакцин в других городах и селах Челябинской области:

Магнитогорск

С 5 по 8 сентября

ТРК «Гостиный двор» - COVID-19

16:00 - 18:00

ТРК «Континент» - COVID-19

16:00 - 18:00

Златоуст

ЖД-вокзал, медпункт - COVID-19

Ежедневно с 10:00 до 19:00

2,3,4 сентября

«Территория бизнеса» - COVID-19

10:00 - 13:00

3,4 сентября

ТРК «Тарелка» - COVID-19

10:00 - 15:00

Бреды

3,4 сентября

ТК «Магнит» - COVID-19

10:00 - 13:00

Пласт

4 сентября

ТК «Раздолье» - COVID-19

9:00 - 13:00

Долгодеревенское

3 сентября

СНТ «Лесное» - COVID-19, грипп

9:00 - 12:00

Кроме того, продолжают действовать круглосуточные пункты вакцинации. Их адреса:

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

Сатка

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт пункт ЖД вокзала

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение

Увелка

Районная больница, приемный покой

Коркино

Городская больница №1, травмпункт

Куса

Районная больница, приемный покой

село Кизильское

Районная больница

Есть также вечерние и ночные прививочные кабинеты:

Миасс

Городская больница №3

18:00 - 21:00

Копейск

Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00

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