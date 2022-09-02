Тину вылавливают, а она снова растет: на очистку реки Миасс в Челябинске выпустили вездеходы с граблями

Фото: минэкологии Челябиснкой области

В Челябинске очисткой реки Миасс от тины, камыша и мусора занялись две новые машины. Это амфибии «Портум». У обеих есть гусеницы и понтоны, благодаря чему самоходки могут как ездить по берегу, так и плавать по воде, а еще не увязают на заболоченных участках.

Схема работы у амфибий такая: к машине прицепляют грабли-коллектор. Ими счерпывают тину и мусор, все это отвозят на берег, чтобы утилизировать. Потом грабли заменяют косилкой и самоходка вновь ползет в реку, чтобы скосить растущий из-под воды камыш. Еще один маневр — косилку снимают, снова вешают грабли, чтобы вывезти на берег скошенную растительность.

— Сейчас две единицы техники работают на участке реки от Свердловского моста до моста по улице Красной, около ТРК «Мегаполис», — рассказали в региональном министерстве экологии.

Челябинцы неоднократно жаловались на неприглядный вид Миасса — даже возле новой набережной в самом центре города.

В минэкологии заявляют, что в июле и августе реку пытались чистить, но аномальная жара оказалась сильней.

— Из-за жаркой погоды происходит быстрый рост водной растительности, который может достигать 4-5 сантиметров за сутки, —посетовали в министерстве.

По прогнозам метеорологов, сильная жара в Челябинске скоро закончится. А расчисткой Миасса планируют заниматься в течение сентября, а также в октябре.

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