Тину вылавливают, а она снова растет: на очистку реки Миасс в Челябинске выпустили вездеходы с граблями

Фото: минэкологии Челябиснкой области
В Челябинске очисткой реки Миасс от тины, камыша и мусора занялись две новые машины. Это амфибии «Портум». У обеих есть гусеницы и понтоны, благодаря чему самоходки могут как ездить по берегу, так и плавать по воде, а еще не увязают на заболоченных участках.
Схема работы у амфибий такая: к машине прицепляют грабли-коллектор. Ими счерпывают тину и мусор, все это отвозят на берег, чтобы утилизировать. Потом грабли заменяют косилкой и самоходка вновь ползет в реку, чтобы скосить растущий из-под воды камыш. Еще один маневр — косилку снимают, снова вешают грабли, чтобы вывезти на берег скошенную растительность.
— Сейчас две единицы техники работают на участке реки от Свердловского моста до моста по улице Красной, около ТРК «Мегаполис», — рассказали в региональном министерстве экологии.
Челябинцы неоднократно жаловались на неприглядный вид Миасса — даже возле новой набережной в самом центре города.
В минэкологии заявляют, что в июле и августе реку пытались чистить, но аномальная жара оказалась сильней.
— Из-за жаркой погоды происходит быстрый рост водной растительности, который может достигать 4-5 сантиметров за сутки, —посетовали в министерстве.
По прогнозам метеорологов, сильная жара в Челябинске скоро закончится. А расчисткой Миасса планируют заниматься в течение сентября, а также в октябре.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru