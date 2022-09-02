С тяжелыми травмами увезли в больницу: 7-летний мальчик 1 сентября попал под машину в Южноуральске

Фото: Полиция Южноуральска
В Южноуральске 1 сентября в ДТП пострадал ребенок. Семилетний мальчик переходил по зебре дорогу на улице Мира, когда на него наехала, совершая поворот, Toyota Vista.
Машиной управляла 59-летняя горожанка.
— Пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован, — рассказали в южноуральском отделе полиции.
В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении правил движения, которое по неосторожности причинило тяжкий вред здоровью человека. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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