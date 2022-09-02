Бросился на мать ножом: убившему двух человек на глазах у ребенка южноуральцу дали пожизненный срок

Рецидивист, сбегая с места преступления, задержался, чтобы украсть ценные вещи
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области вынесли приговор рецидивисту, который бросился с ножом на троих собутыльников на глазах у маленького ребенка. Выжила только одна пострадавшая.
Убийство произошло в Южноуральске в июле прошлого года. Утром мужчина со своей знакомой был в гостях у семейной пары. В квартире также находился трехлетний сын хозяйки.
— У осужденного в ходе совместного распития спиртного возник бытовой конфликт со знакомым местным жителем. В ходе конфликта осужденный нанес потерпевшему ножевые ранения и удар топором, ставшие причиной его смерти, — рассказал старший помощник СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.
Тогда гость решил избавиться от свидетельниц происшествия и принялся бить ножом женщин, игнорирую присутствие рядом мальчика.
Затем мужчина прихватил из квартиры планшет и мобильный телефон, и сбежал.
Врачи сумели спасти жизнь раненой матери ребенка, а вторая женщина погибла.
Убийцу разыскали и задержали. Выяснилось, что для мужчины это не первое преступление: в 2018 году южноуралец вышел из колонии, где сидел за убийство трех человек.
Челябинский областной суд признал 43-летнего мужчину виновным в убийстве, покушении на убийство и краже.
— Виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
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