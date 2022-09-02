Вместо увядающих букетов: челябинские школьники отказались от покупки цветов на 1 сентября и помогли рыси

Большинство школ все-таки решили не отказываться от традиционных букетов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске ученики 3Д класса школы №75 отказались дарить учителю цветы. Что интересно, именно классный руководитель предложила не покупать цветы, а помочь на сэкономленные деньги приюту для диких животных и птиц «Спаси меня».

— Вот уже много лет я работаю в школе. И после 1 Сентября с грустью приходится смотреть на десятки красивых, но так быстро увядающих букетов, — рассказала учитель Роза Засухина.

Родители и дети с радостью поддержали идею. Поэтому после линейки нарядные дети отправились в приют «Спаси меня». Вместе с собой они привезли игрушки и вкусняшки, которые купили на собранные 8 тыс. рублей. Все это решили передать трехлапой рыси Марыси. Еды теперь хищнице хватит на месяц, а вот игрушки она опробовала сразу.

В это время Карен Даллакян провел экскурсию для школьников, рассказал, почему важно заботиться о животных, и подарил браслетики.

— Они отсюда уходят заряженные добром. Детям этого возраста как раз сейчас надо прививать доброту, — подчеркнул Карен Даллакян.

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