Вместо увядающих букетов: челябинские школьники отказались от покупки цветов на 1 сентября и помогли рыси

Большинство школ все-таки решили не отказываться от традиционных букетов.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске ученики 3Д класса школы №75 отказались дарить учителю цветы. Что интересно, именно классный руководитель предложила не покупать цветы, а помочь на сэкономленные деньги приюту для диких животных и птиц «Спаси меня».
— Вот уже много лет я работаю в школе. И после 1 Сентября с грустью приходится смотреть на десятки красивых, но так быстро увядающих букетов, — рассказала учитель Роза Засухина.
Родители и дети с радостью поддержали идею. Поэтому после линейки нарядные дети отправились в приют «Спаси меня». Вместе с собой они привезли игрушки и вкусняшки, которые купили на собранные 8 тыс. рублей. Все это решили передать трехлапой рыси Марыси. Еды теперь хищнице хватит на месяц, а вот игрушки она опробовала сразу.
В это время Карен Даллакян провел экскурсию для школьников, рассказал, почему важно заботиться о животных, и подарил браслетики.
— Они отсюда уходят заряженные добром. Детям этого возраста как раз сейчас надо прививать доброту, — подчеркнул Карен Даллакян.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru