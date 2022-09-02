Старых не хватает: в Челябинской области собираются построить 20 новых школ

Кунашакская школа. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Челябинской области планируют построить около 20 новых школ. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер во время визита в Кунашакский район, где как раз открылось новое учебное здание. По словам губернатора, часть объектов уже начали возводить.

— Востребованность большая, старые школы не всегда дают возможность обеспечить работу в первую смену. Также высокая потребность имеется в новых микрорайонах Челябинска и в Магнитогорске, — пояснил потребность в строительстве Алексей Текслер.

В новую школу в Кунашаке пошли более 700 детей — ученики 5-7 классов. Посещать уроки они будут только в первую смену. В здании помимо непременных столовой и актового зала есть два зала для занятий физкультурой, лингафонные кабинеты, химические и физические лаборатории, а еще собственный стадион с искусственным покрытием.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 1 сентября 2022 года новые школы заработали также в Миассе и Верхнеуральске. Сейчас школьные здания строят в Тугайкуле, Копейске, Пласте, Айлино и микрорайоне «Твоя привилегия» в Сосновском районе. Везде работы планируют завершить до конца 2022 года.

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