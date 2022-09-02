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Общество2 сентября 2022 11:17

«Не хочу учить уроки»: в Челябинской области первоклассник сбежал из дома 1 сентября

В Челябинской области ребенок сбежал из дома 1 сентября, чтобы не учить уроки
Елена КОЛЧИНА
Не все дети рады 1 сентября

Не все дети рады 1 сентября

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Златоусте 1 сентября пропал ребенок. Семилетний мальчик уехал кататься на велосипеде и не вернулся домой. Не дождавшись сына к 22:00, мать обратилась в полицию. По тревоге тут же подняли пожарных и спасателей.

Уже через час, осматривая улицы и дворы Златоуста, возле магазина спасатели заметили мальчика на красном велосипеде. Это и оказался пропавший первоклассник.

— Ребенок не горел желанием возвращаться, объяснил: «Не хочу домой, там надо учить уроки!» — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Спасатели постарались убедить ребенка, что учиться очень важно, а дома за него волнуются. Мальчика отвезли на машине домой и благополучно передали матери. Не забыли привезти и красный велосипед ученика.

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