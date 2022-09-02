В Ленинском районе Челябинска не будут закрывать движение трамваев на выходных

Планировалась временно отменить несколько маршрутов из-за закрытия трамвайных путей Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске не будут закрывать движение трамваев на пересечении улицы Гагарина и Копейского шоссе. В ближайшие выходные там должны были проводить ремонт путей, но работы перенесли на более поздний срок. Об этом сообщили в городской администрации.

— В соответствии с письмом ООО «ЧелябГЭТ» изменены сроки проведения работ по ремонту трамвайных путей на пересечении улицы Гагарина и Копейского шоссе, — рассказали в мэрии.

Движение трамваев и автомобилей в ближайшие выходные будет осуществляться в обычном режиме. О сроках закрытия в городской администрации обещают сообщить позднее.

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