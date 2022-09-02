В челябинском селе Халитово выявили вспышку птичьего гриппа

Птичий грипп зафиксировали в Кунашкском районе

Вспышку птичьего гриппа выявили в селе Халитово Челябинской области, где из-за болезни погибли 80 птиц. В настоящий момент на территории населенного пункта введен карантин. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

— Для предупреждения дальнейшего распространения гриппа птиц и обеспечения эпизоотичесокго благополучия на территории региона установлены ограничительные мероприятия на территории села Халитово, — заявили в ведомстве.

Очаг птичьего гриппа зафиксирован 26 августа. Все погибшие птицы относятся к молодняку. Сейчас в Халитово под наблюдением ветеринаров находятся 964 гуся, 558 кур, 450 уток и 51 индейка.

Россельхознадзор определил 10-километровую зону угрозы, в которую попали деревни Кубагушева, Мансурова, Бурино, Малая Казакбаева, Сосновка, Арыкова, также железнодорожная станция Тахталым, поселки Разъезд №3 и Маяк. Карантин отменят после проведения всех обязательных и предусмотренных ветеринарным законодательством мероприятий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru