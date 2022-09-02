Челябинская юношеская футбольная команда обыграла «Новосибирск»

Все голы «залетели» в 1-м тайме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Команда «Челябинск – ОСШ», состоящая из игроков 2007 года рождения, в гостях обыграла команду «Новосибирск». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу южноуральцев.

Авторами голов стали Никита Казанцев и Артем Ахмедьянов. Все мячи были забиты в первом тайме.

Это была 15-я игра команды в Юношеской футбольной лиге. Сейчас на ее счету 10 побед и 27 голов. Следующий матч пройдет 4 сентября с командой из Кемерово.

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