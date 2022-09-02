В Челябинской области пьяный мужчина угнал машину, чтобы покатать на ней девушку

Угнанный автомобиль поместили на специализированную стоянку. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области полицейские возбудили уголовное дело на 22-летнего жителя Миасса, который пьяным угнал автомобиль, чтобы покатать на нем свою девушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Все произошло в Миассе. Экипаж ДПС дежурил в районе объездной дороги и остановил автомобиль ИЖ «Ода», за рулем которого находился пьяный парень. Документов на машину у него не было. После этого выяснилось, что легковушка принадлежит другому человеку, а молодой человек угнал ее на улице Инструментальщиков, где она находилась на парковке. Оказалось, парень совершил преступление лишь для того, чтобы покатать на машине свою девушку.

Молодого человека поместили под арест на десять суток за езду в нетрезвом виде. Также ему грозит до пяти лет лишения свободы за угон автомобиля.

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