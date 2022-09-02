«Трактор» в Челябинске уступил «Северстали» в стартовом матче чемпионата КХЛ

Фото: ХК «Трактор»

Первую шайбу у «Трактора» на девятой минуте забросил капитан Сергей Калинин. Правда, этот гол позволил лишь сравнять счет, поскольку первыми забросили гости еще в начале первого отрезка матча. А после, уже во втором периоде, на две шайбы «Северстали» черно-белые ответили лишь одной (гол - Тиэму Пулккинен).

В третьем периоде гости увеличили отрыв, доведя преимущество до 4:2. Такой счет в пользу «Северстали» сохранился до конца матча. «Трактор» потерпел поражение в стартовом матче чемпионата КХЛ.

Уже 4 сентября «Трактор» в Челябинске сыграет с ярославским «Локомотивом». Кстати, накануне стартового матча турнира «Трактор» подписал контракт с канадским вратарем Эндрю Хэммондом.

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