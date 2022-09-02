В Челябинской области полицейские спасли мужчину, тонущего в глубокой яме с водой

Вместе с полицейскими на вызов также ездил стажер. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские в Челябинской области спасли мужчину, который упал в яму с водой глубиной три метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Все произошло накануне около одиннадцати часов вечера в Усть-Катаве. В дежурную часть полиции поступил звонок от местного жителя. Он сообщил, что на улице Куйбышева слышны крики о помощи.

На место происшествия выехали старший сержант полиции Виктор Фокеев, младший сержант полиции Даниил Чуклин и стажер Станислав Трошин. На территории одного из частных домов они обнаружили в глубокой яме с водой мужчину, который находился в полусознательном сознании. Пострадавшего сразу же вытащили на поверхность.

Южноуралец рассказал полицейским, что он пришел в гости к своему брату, но того не оказалось дома. Он решил поискать его самостоятельно и, обходя дом, упал в яму, которая была вырыта для хозяйственных нужд. В воде пострадавший находился длительное время, из-за чего сильно замерз и начал кричать о помощи.

Мужчина поблагодарил полицейских за спасение. Длительное нахождение в холодной воде на его здоровье не повлияло.

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