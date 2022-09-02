В Челябинской области назначили нового замглавы минздрава

Документ о назначении подписал губернатор Алексей Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Алексей Текслер назначил нового заминистра здравоохранения Челябинской области. Согласно приказу на сайте правовой информацией, им стала Ирина Гладкова, ранее уже работавшая в минздраве.

— Назначить Гладкову Ирину Борисовну заместителем министра здравоохранения Челябинской области, с установлением испытательного срока продолжительностью три месяца, — указано в документе.

До этого Гладкова возглавляла управление минздрава по контрактным отношениям в сфере закупок. Ее новый пост ранее занимал Александр Кузнецов, который был задержан ФСБ по обвинению в коррупции.

Ранее Алексей Текслер рассказал о том, что в правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина выделит Челябинской области 874 млн рублей на реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения в Челябинске, Магнитогорске и Миассе.

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