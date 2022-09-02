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Общество2 сентября 2022 19:10

В Челябинской области будут следить за передвижением отходов

Регион подключился к проекту по мониторингу ТКО
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: пресс-служба ЦКС

Фото: пресс-служба ЦКС

В Челябинской область стала одним из регионов, где будет реализовываться проект по мониторингу движения твердых коммунальных отходов. Как объясняют в пресс-службе Российского экологического оператора, это поможет полностью отследить то, как вывозятся отходы.

— Данные передаются с устройств, установленных на мусорных контейнерах, мусоровозах и линиях сортировки. Это позволяет полностью отследить весь жизненный цикл отходов, менялся ли их вес, сколько отходов мусоровоз привозит на объект, — объяснили в ведомстве.

Кроме Южного Урала мониторинг организовывают в Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, Сахалинской, Свердловской, Нижегородской, Московской и Магаданской областях, в Республиках Алтай и Хакасия, а также Ненецкого автономного округа.

Ранее в Челябинской области ввели карантин на территории Кыштымского лесничества из-за нашествия сибирских шелкопрядов, которые представляют угрозу для деревьев.

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