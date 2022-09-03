Челябинский губернатор Алексей Текслер стал героем программы на RT

Часть программы записали на Парижском полумарафоне. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал одним из героев программы Russia Today «Мужики». В своем сегменте глава региона показывал журналистам местные красоты, а также поделился подробностями о работе и семейной жизни.

— Патриот, семьянин, спортсмен, интеллектуал, эффективный руководитель и настоящий слуга народа. В новом выпуске программы «Мужики» Алексей Текслер свозил ведущую Елену Нуряеву в Париж, обогнал ее в марафоне, накормил шашлыком, научил кататься на сапах и даже спас после феерического падения в воды озера Тургояк, — указано в анонсе к выпуску.

Журналистам показали не только рабочую сторону жизни губернатора, но семейную. В частности, активное участие в выпуске принимает и супруга главы региона, Ирина Текслер.

Кстати, часть программы записывалась на беговом полумарафоне, который проходил в Париже Челябинской области. Тогда Алексей Текслер возглавил забег.

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