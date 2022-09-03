Картошку будут продавать по всему городу: в Челябинске выбрали места для 50 осенних ярмарок

Ярмарки заработают в середине сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске определили участки для осенних продовольственных ярмарок. Торговля развернется на 51 площадке во всех районах орода с середины сентября.

Как сообщили в мэрии города, чтобы получить разрешение на продажу сельхозпродукции и место на ярмарке, нужно обратиться в администрацию того района, где находится выбранное место.

— За торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность, — напомнили в мэрии. — Кроме того, полиция вправе изъять продукцию.

Больше всего ярмарок будет в Курчатовском районе — целых 20. В Металлургическом и Ленинском районах откроется по 8 торговых площадок. А вот в Центральном и Советском районах откроют всего по три ярмарки.

Вот полный список адресов, де в сентябре 2022 года челябинцы смоут купить картошку и свежие овощи:

Металлургический район

г. Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ между домами 35 и 37

г. Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 11

г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 66

г. Челябинск, ул. Прокатная, д. 24

г. Челябинск, шоссе Металлургов, д. 19

г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 26

г. Челябинск, ул. Комаровского, севернее МКД № 1-3

г. Челябинск, ул. Черкасская, д. 4

Тракторозаводский район

г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 65-67

г. Челябинск, ул. Зальцмана, д. 10

г. Челябинск, ул. Марченко, д. 13

г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 55

г. Челябинск, ул. Мамина, д. 17

Ленинский район

г. Челябинск, ул. Агалакова, д.66

г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 50

г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 52

г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 58

г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 12

г. Челябинск, ул. Тухачевского, д. 11

г. Челябинск, ГСК № 306

г. Челябинск, ГСК № 310

Центральный район

г. Челябинск, ул. Худякова, д. 7

г. Челябинск, ул. Худякова, д. 9

г. Челябинск, ул. Академика Королёва, д. 24

Курчатовский район

г. Челябинск, пр. Победы, д. 204

г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, д. 14

г. Челябинск, пр. Краснопольский, д. 13-г

г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 17

г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 70

г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 115

г. Челябинск, между домами по ул. Комсомольский проспект, д. 69 и по ул. Солнечная, д. 40

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 25

г. Челябинск, пр. Победы, д. 330-а

г. Челябинск, пр. Победы, д. 350-а

г. Челябинск, пр. Краснопольский, д. 1

г. Челябинск, пр. Краснопольский, д. 7-б

г. Челябинск, ул. Профессора Благих, д. 59

г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 112

г. Челябинск, ул. Бурденюка, д. 1/3

г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, д. 28-а

г. Челябинск, ул. Шагольская, д. 10

г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 36

г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 16

г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 28

Советский район

г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 5-в

г. Челябинск, ул. Челябинская, д. 5

г. Челябинск, ул. Семеноводческая, д. 4-а

Калининский район

г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д. 124

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 41-г

г. Челябинск, пр. Победы, д. 113

г. Челябинск, пр. Победы, д. 315

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