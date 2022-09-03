С дороги увезли в больницу: 13-летняя девочка попала под колеса в Челябинской области

Место ДТП. Фото: ОГИБДД по Копейску

В Челябинской области в ДТП пострадала 13-летняя девочка. Авария произошла днем 2 сентября в Копейске.

Школьница переходила улицу Кожевникова в неположенном месте. Ее сбил ВАЗ-21150. Машиной управлял 61-летний мужчина.

— Девочка-пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, — рассказали в ОГИБДД по Копейску.

Автоинспекторы начали проверку после инцидента и выясняют все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru