В Челябинской области 693 человека за день заболели коронавирусом

За день коронавирус диагностировали у 24 детей школьного возраста
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 693 новых случая коронавируса. В том числе заболели 24 школьника.
По данным регионального министерства здравоохранения к 3 сентября, от Covid-19 лечатся 7 512 жителей челябинской области.
Два пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.
А за все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 350 706 южноуральцев.
Заболеваемость в регионе не прекращает расти. В эти выходные для жителей Челябинской области будут работать бесплатные пункты вакцинации от Covid-19. Они откроются не только в больницах, но и в ТРК. Челябинцы вдобавок смогут вакцинироваться в парке имени Гагарина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru