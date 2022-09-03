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Здоровье3 сентября 2022 6:40

В Челябинской области 693 человека за день заболели коронавирусом

На лечении уже более 7,5 тыс. южноуральцев
Елена КОЛЧИНА
За день коронавирус диагностировали у 24 детей школьного возраста

За день коронавирус диагностировали у 24 детей школьного возраста

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 693 новых случая коронавируса. В том числе заболели 24 школьника.

По данным регионального министерства здравоохранения к 3 сентября, от Covid-19 лечатся 7 512 жителей челябинской области.

Два пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.

А за все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 350 706 южноуральцев.

Заболеваемость в регионе не прекращает расти. В эти выходные для жителей Челябинской области будут работать бесплатные пункты вакцинации от Covid-19. Они откроются не только в больницах, но и в ТРК. Челябинцы вдобавок смогут вакцинироваться в парке имени Гагарина.

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