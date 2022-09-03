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Происшествия3 сентября 2022 7:08

Сбившая 5-летнего ребенка девочка сбежала: в Челябинске ищут свидетелей ДТП с самокатом

В Челябинске самокатчица сбила маленького ребенка, полиция ищет свидетелей
Елена КОЛЧИНА
Мальчик пострадал во время прогулки по Комсомольскому проспекту

Мальчик пострадал во время прогулки по Комсомольскому проспекту

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске ищут свидетелей ДТП с самокатом, в котором пострадал маленький ребенок. Инцидент произошел возле ТК «Магнолия» на Комсомольском проспекте более месяца назад, но его обстоятельства все еще выясняют.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, в 20:30 27 июля девочка на электросамокате сбила пятилетнего мальчика, который гулял с мамой по тротуару. Юная самокатчица испугалась и сбежала с места происшествия.

— В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, госпитализирован в медицинское учреждение, — сообщили в Госавтоинспекции.

Свидетелей происшествия в полиции просят позвонить по любому их номеров: 728-61-39, 728-60-11, 728-60-65, 8-902-616-31-35.

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