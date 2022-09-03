Накопил 70 тыс. пачек сигарет: челябинца отдали под суд из-за нелегальных табачных изделий

Челябинец может на 6 лет оказаться за решеткой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителя Челябинска будут судить за участие в незаконном обороте табачных изделий без акцизных марок. 47-летниймужчина нелегально продавал сигареты в городских продуктовых магазинах.
Полицейские изъяли у торговца более 70 тыс. пачек незаконного товара общей стоимостью около 8 млн рублей. Челябинец хранил запасы контрафактных сигарет в сараях на даче, в гаражах и на складе.
Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет. До того, как суд вынесет решение, горожанин находится под подпиской о невыезде.
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