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Происшествия3 сентября 2022 7:52

Накопил 70 тыс. пачек сигарет: челябинца отдали под суд из-за нелегальных табачных изделий

Челябинца будут судить за торговлю контрафактными сигаретами на 8 млн рублей
Елена КОЛЧИНА
Челябинец может на 6 лет оказаться за решеткой

Челябинец может на 6 лет оказаться за решеткой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Челябинска будут судить за участие в незаконном обороте табачных изделий без акцизных марок. 47-летниймужчина нелегально продавал сигареты в городских продуктовых магазинах.

Полицейские изъяли у торговца более 70 тыс. пачек незаконного товара общей стоимостью около 8 млн рублей. Челябинец хранил запасы контрафактных сигарет в сараях на даче, в гаражах и на складе.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет. До того, как суд вынесет решение, горожанин находится под подпиской о невыезде.

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