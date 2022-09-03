В Челябинской области угонщика нашли по потерянному телефону

Мужчина после семейной ссоры решил уехать из дома на машине соседки Фото: Евгения ГУСЕВА

В Агаповском районе угонщика разыскали по телефону, который тот обронил в спешке.

26-летний житель поселка Озерный поскандалил с родственниками и вышел на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха и успокоиться. Мужчина обратил внимание на ВАЗ-2107 — автомобиль 24-летней соседки. Он оттолкал «Жигули» подальше от домов, влез в салон и попытался завести машину, замкнув провода в замке зажигания. Усилия оказались тщетными: в баке автомобиля не было горючего.

Пока злоумышленник возился с проводами, его увидели прохожие. У мужчины уже имелась судимость, он быстро понял, чем грозит ему постороннее внимание, и поспешил унести ноги. Мужчина так быстро убегал, что не заметил, как потерял мобильный телефон. Беглеца вскоре нашли полицейские.

— Возбуждено уголовное дело по признакам неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Мужчина пока находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru