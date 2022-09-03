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Происшествия3 сентября 2022 8:45

В Челябинской области угонщика нашли по потерянному телефону

Мужчина так торопился сбежать с места преступления, что не заметил, как обронил гаджет
Елена КОЛЧИНА
Мужчина после семейной ссоры решил уехать из дома на машине соседки

Мужчина после семейной ссоры решил уехать из дома на машине соседки

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Агаповском районе угонщика разыскали по телефону, который тот обронил в спешке.

26-летний житель поселка Озерный поскандалил с родственниками и вышел на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха и успокоиться. Мужчина обратил внимание на ВАЗ-2107 — автомобиль 24-летней соседки. Он оттолкал «Жигули» подальше от домов, влез в салон и попытался завести машину, замкнув провода в замке зажигания. Усилия оказались тщетными: в баке автомобиля не было горючего.

Пока злоумышленник возился с проводами, его увидели прохожие. У мужчины уже имелась судимость, он быстро понял, чем грозит ему постороннее внимание, и поспешил унести ноги. Мужчина так быстро убегал, что не заметил, как потерял мобильный телефон. Беглеца вскоре нашли полицейские.

— Возбуждено уголовное дело по признакам неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Мужчина пока находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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