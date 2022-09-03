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Общество3 сентября 2022 10:30

Совсем уже не лето: в Челябинской области в выходные температура опустится до 0 градусов

В Челябинской области похолодает до 0 градусов и пойдут дожди
Елена КОЛЧИНА
Погода делается все более осенней

Погода делается все более осенней

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологи предупредили жителей Челябинской области о сильном похолодании. Уже в ночь на воскресенье 4 сентября температура воздуха опустится до +9, +4, а в горных и низинных районах — даже до 0 градусов.

При этом в воскресенье днем еще будет +18, +23, а вот в понедельник 5 сентября столбик термометра поднимется максимум до отметки в +21 градус, и то только в самых южных районах Челябинской области. На остальной территории региона будет всего +11, +16.

Погода станет не просто холодной, а промозглой. 5 сентября прогнозируют дожди, вдобавок ветер при порывах будет достигать 16 метров в секунду.

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