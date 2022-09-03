Как в московском метро: дизайнеры создали карту-схему движения Челябинских трамваев

Схема: ЧелГЭТ, фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске появилась новая карта-схема движения трамваев. Ее будут размещать на остановках и в салонах общественного транспорта. В ней можно увидеть сходство с известной схемой Московского метрополитена: цветные ветки, названия станций. Только вместо кольца в центре – прямоугольник.

Дизайнерской группой, которая готовила схему, руководил арт-директор Илья Бирман. Он прежде работал над схемой не только московского метро, но и подземок Санкт-Петербурга, Минска и Киева.

Как рассказали в «ЧелГЭТ», пробные карты трамвайных маршрутов в Челябинске делают уже четыре года. Новую разработали с учетом недостатков и удачных моментов из предыдущих версий.

Схема: ЧелГЭТ

Для каждого маршрута на схеме есть отдельная линия. Так направление движение трамвая можно увидеть целиком, а не составлять из точек-остановок. Цвета старались подобрать так, чтобы разбираться в карте удобно было даже людям с дальтонизмом. В полном размере со всеми деталями схему можно посмотреть по ссылке.

Чтобы соотнести трамвайные остановки с реальным пространством города, на схему добавили названия крупных улиц и значимых объектом. Есть например, пиктограммы, обозначающие главное здание ЮУрГУ, Драматический театр и Теплотехнический институт (на картинку с последним не забыли добавить орденскую звезду). А вот от заводов и рынков решили избавиться.

— Для повышения скорости считывания подписи остановок сокращены до смысловой части: исключено слово «улица», слова «кинотеатр», «рынок», «торговый центр», «завод» не пишутся, когда есть название, — рассказали в «ЧелГЭТ».

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