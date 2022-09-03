Гражданку США, пытавшуюся бежать из России, задержали в Челябинской области

Женщина хотела улететь в США Фото: Олег ЗОЛОТО

В Троицке Челябинской области задержали гражданку США, которая сбежала из-под домашнего ареста и собиралась покинуть Россию.

Елену Тейлор (Сергееву) обвиняют в поджоге машины, которая принадлежала ее бывшему бизнес-партнеру из Екатеринбурга. Следователи подозревают, что это мог быть не единственный устроенный женщиной поджог.

С весны американская гражданка находилась под домашним арестом. В конце августа срок ареста продлили. После этого женщина срезала контролирующий ее местонахождение браслет и пропала.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, беглянку нашли в Троицке. Она собиралась пересечь границу с Казахстаном, а оттуда вылететь в США.

После того, как женщину задержали, меру пресечения ей ужесточили. Сейчас Елена Тейлор находится в СИЗО. Уголовное дело в отношении нее рассчитывают передать в суд до конца года.

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