Мэрия Челябинска очистила Шершневское водохранилище после фестиваля фонариков

Челябинцы переживали, что фонарики так и останутся плавать в воде Фото: Егор ИВЛЕВ

Администрация Челябинска очистила Шершневское водохранилище после фестиваля фонариков. Праздник прошел накануне, 3 сентября. Тысячи горожан собрались на пляже, чтобы загадать желание и запустить его. Некоторые челябинцы переживали, что бумага и картон останутся плавать там же после фестиваля, но мэрия позаботилась о чистоте водоема.

— Сразу после завершения фестиваля водных огней «Челябинск загадывает желание» акватория Шершневского водохранилища в районе пляжа «Городской» очищена от фонариков, — рассказали в администрации Челябинска.

Кстати, из-за сильного ветра фестиваль едва не сорвался. Фонарики то и дело прибивало к берегу, и они не могли далеко уплыть. Как проходил праздник, смотрите в нашем фоторепортаже.

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