В Челябинске мужчина вышел из бара и умер на глазах у людей

Мужчина скончался до приезда медиков Фото: Регион 74

Сегодня ночью, 4 сентября, в центре Челябинска умер посетитель бара. Как стало известно КП-Челябинск, 22-летний мужчина отдыхал в заведении «Джеймс Батлер». В какой-то момент ему стало плохо, и он вышел на улицу подышать свежим воздухом.

К сожалению, обратно мужчина уже не вернулся. Прямо на пешеходной улице он потерял сознание. Его пытались откачать прохожие, но через несколько минут парень скончался. Также известно, что у него имелись проблемы со здоровьем.

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