Полицейские накрыли квартиру челябинца, который оборудовал домашнюю теплицу и выращивал коноплю

Челябинец выращивал коноплю прямо в квартире Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске полицейские задержали 35-летнего мужчину, который выращивал у себя дома коноплю. Он создал настоящую теплицу в одной из комнат, где бережно следил и ухаживал за кустиками.

Но в итоге судьба домашнего агронома оказалась незавидной. 44 куста и 1,3 кг марихуаны, расфасованной по пакетам — про все это узнали полицейские. Кроме растений, в квартире челябинца нашли приспособления для употребления наркотиков.

Теперь мужчина будет отвечать по закону, против него завели уголовное дело.

— Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств», — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Сейчас челябинец находится под подпиской о невыезде. А за такую любовь к растениям он может уехать в тюрьму на 12 лет.

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