В центре Челябинска возле реки Миасс загорелся камыш

Камыш загорелся возле реки Миасс Фото: Архив КП
3 сентября жителей Челябинска напугали клубы дыма, поднимающиеся в небо из самого центра города. Оказалось, что вовсю полыхает камыш. Это случилось на пересечении улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта, прямо возле реки Миасс.
Сотрудники МЧС выехали на место возгорания и потушили огонь. Что стало причиной возникновения пожара, неизвестно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru