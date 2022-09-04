В центре Челябинска возле реки Миасс загорелся камыш

Камыш загорелся возле реки Миасс Фото: Архив КП

3 сентября жителей Челябинска напугали клубы дыма, поднимающиеся в небо из самого центра города. Оказалось, что вовсю полыхает камыш. Это случилось на пересечении улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта, прямо возле реки Миасс.

Сотрудники МЧС выехали на место возгорания и потушили огонь. Что стало причиной возникновения пожара, неизвестно.

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