В Челябинске задержали мужчину, который сорвал золотую цепочку с пожилой женщины

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который сорвал золотую цепочку с пожилой женщины. Он напал на нее во дворе дома по улице Гагарина. Схватив цепочку стоимостью 50 тысяч рублей, мужчина забежал в подъезд и вышел через другой выход, чтобы скрыться от преследования. Как оказалось, грабитель хорошо знал схему строения подвала, поэтому и провернул такой трюк.

Но долго бегать от судьбы у него не получилось. Полицейские изучили записи с камер домофона и быстро вышли на преступника. Им оказался 37-летний челябинец, который уже был судим за грабеж и распространение наркотиков.

— Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

На время расследования мужчину закрыли в СИЗО.

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