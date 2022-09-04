В Челябинске мужчина нанял эвакуатор, чтобы украсть чужую машину

Машину нашли в пункте разбора автомобилей Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске мужчина похитил чужую машину с помощью эвакуатора. 31-летний горожанин заприметил «Тойоту», которая долгое время стояла на одном месте. Владелец не ездил на ней, поскольку машине требовался ремонт.

Похититель подделал договор купли-продажи и вызвал эвакуатор. Заявив, что машина принадлежит ему, он попросил отвезти ее в пункт разбора автомобилей в Копейске. Там мужчина получил 150 тысяч рублей за иномарку, но радоваться было рано. Настоящий владелец обратился в полицию, сотрудники которой и нашли машину. Автомобиль вернули владельцу, а против афериста завели уголовное дело.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы сроком на шесть лет.

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