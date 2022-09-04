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Спорт4 сентября 2022 14:00

Челябинский «Трактор» на своем льду крупно проиграл «Локомотиву»

В Челябинске ХК «Трактор» всухую проиграл «Локомотиву»
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
«Трактор» уступил «Локомотиву» со счетом 0:4 Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

«Трактор» уступил «Локомотиву» со счетом 0:4 Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Сегодня в Челябинске ХК «Трактор» принимал «Локомотив» из Ярославля, и встреча закончилась неудачно для южноуральцев. Уже в первом периоде гости забросили две шайбы — отличились Аверин и Иванов.

Под занавес второй 20-минутки Елесин увеличил разрыв до трех шайб, но и это был не конец. В третьем периоде точку поставил Максим Шалунов — 0:4 в пользу «Локомотива». Кстати, нападающий является воспитанником челябинского «Трактора», он защищал цвета черно-белых до 2013 года.

Следующий матч «Трактор» проведет 6 сентября. У себя дома команда примет «Автомобилист» из Екатеринбурга.

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